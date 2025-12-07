Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin defalarca takla attığı kazada 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa istikametinden Edirne’ye seyir halinde olan E.Ü’nün kullandığı 34 FVG 150 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S’nin kullandığı X 4099 MB plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil, defalarca takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.