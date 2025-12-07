Kaza saat 13.00 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu sokakta meydana geldi. Sürücü Gülşen Ö.(49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, dere yatağına uçup takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yolcular Cafer Ö.(58) ve Esma Ş.(77) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN