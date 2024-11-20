Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yan tarafında okul bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Büyükşehsuvarbey Mahallesi’nde bir apartmana ait çatı katındaki kalorifer bacası henüz belirlenemeyen sebeple tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken, metrelerce yükseğe çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar yangının bitişikteki ortaokula sıçramasından korktu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.