Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin Çaldır (52) yönetimindeki, geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonet, seyir halindeyken fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 BT 5571 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

Ağır yaralanan Tekin Çaldır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.