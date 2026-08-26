Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik temaslar hızlandı. 63’üncü Uluslararası Şam Ticaret Fuarı kapsamında güçlü bir iş heyetiyle Şam’a giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile bir araya geldi.

Görüşmede ticaret hacminin artırılmasından gümrük kapılarına, ulaştırmadan Suriye’nin yeniden imarına kadar birçok önemli ekonomik başlık masaya yatırıldı.

Bolat’ın açıklamasına göre iki ülke cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedef doğrultusunda, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Görüşmede özellikle ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve ekonomik ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması üzerinde duruldu.

Gümrük kapıları ve ulaştırma masaya yatırıldı

İki ülke arasındaki ticaretin artırılması için ulaştırma ve gümrük kapıları da görüşmenin önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Bolat, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliğinin ele alındığını belirterek, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik bağların karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Suriye’nin yeniden imarında Türk özel sektörü gündemde

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de Suriye’nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rol oldu.

Bolat ve eş-Şaar, yeniden imar sürecinde Türk şirketlerinin sağlayabileceği katkıları değerlendirdi. Böylece Suriye’de önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek yeniden yapılanma sürecinin, Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerinde yeni bir alan oluşturabileceği mesajı verildi.

Nisan ayında alınan kararlar yeniden gündemde

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, daha önce gerçekleştirilen temasların devamı niteliğinde sürüyor.

Bolat, nisan ayında düzenlenen Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı’nda üzerinde mutabakata varılan konuların takipçisi olduklarını ve bu kararları somut sonuçlara dönüştürme iradesinin Şam’daki görüşmede yeniden teyit edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin ekonomik temasları yalnızca bakanlar düzeyindeki görüşmeyle sınırlı kalmadı. Bolat, 63’üncü Uluslararası Şam Ticaret Fuarı dolayısıyla güçlü bir iş heyetiyle Şam’da bulunduklarını ifade etti.