Türkiye’nin yaş meyve ihracatında rekor geldi. Elverişli hava şartları ve yağışların birçok üründe verim ile kaliteyi artırması, ihracat rakamlarına da yansıdı. Yüksek rekolteye Türkiye’nin Avrupa pazarlarına yakınlığından kaynaklanan lojistik avantaj eklenince sektör, yılın ilk 7 ayında tarihi bir dış satım rakamına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin yaş meyve ihracatı Ocak-Temmuz 2026 döneminde 1 milyar 5 milyon 225 bin dolara yükseldi. Böylece sektör, yılın ilk 7 aylık döneminde ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçmeyi başardı.

Yaş meyve ihracatı yüzde 59 arttı

Geçen yılın aynı döneminde 631 milyon 662 bin dolar olan yaş meyve ihracatı, bu yıl yüzde 59 artışla 1 milyar 5 milyon 225 bin dolara ulaştı.

Türkiye, söz konusu dönemde dış pazarlara toplam 512 bin 11 ton yaş meyve gönderdi. Özellikle Avrupa ülkelerine yapılan ihracattaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

Almanya ilk sırada: İhracat 113,9 milyon dolara çıktı

Avrupa ülkeleri arasında Türk yaş meyvesinin en büyük pazarı Almanya oldu.

Almanya’ya gerçekleştirilen yaş meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 63 milyon 410 bin dolardan 113 milyon 921 bin dolara yükseldi.

İspanya’ya ihracatta yüzde 318’lik artış

İhracattaki en dikkat çekici artışlardan biri İspanya pazarında yaşandı. Türkiye’nin İspanya’ya yaş meyve ihracatı yüzde 318 artarak 1 milyon 725 bin dolardan 7 milyon 212 bin dolara çıktı.

Polonya’ya ihracat da yüzde 295’lik artışla 9 milyon 388 bin dolardan 37 milyon 63 bin dolara ulaştı.

İtalya’ya yapılan yaş meyve ihracatı ise yüzde 203 yükselerek 2 milyon 23 bin dolardan 6 milyon 133 bin dolara çıktı.

Hollanda ve İngiltere’de de yükseliş var

Türk yaş meyvesine yönelik talep diğer Avrupa pazarlarında da arttı.

Hollanda’ya ihracat yüzde 53 artarak 12 milyon 578 bin dolara, Letonya’ya ihracat yüzde 44 yükselişle 4 milyon 335 bin dolara ulaştı. İngiltere’ye yapılan dış satım ise yüzde 19 artışla 20 milyon 593 bin dolar olarak gerçekleşti.

Avrupa’da kiraz, şeftali, nektarin ve kayısı öne çıktı

Avrupa pazarlarında özellikle kiraz, şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında yaşanan artış, sektörün gelirlerine olumlu yansıdı.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verimli geçen sezonun hem üreticileri hem de ihracatçıları memnun ettiğini belirterek, bu ürünlerden elde edilen ihracat gelirinde önemli yükselişler yaşandığını söyledi.

“İlk 7 aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi”

Uçak, Türk tarım ürünlerinin ihraç edildiği ülkelerde kalite, lezzet ve aromasıyla yoğun talep gördüğünü vurguladı.

İlk 7 aylık ihracat rakamının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Uçak, geçen yıl aynı dönemde 631 milyon 662 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, 2024’te ise 816 milyon 817 bin dolarla o dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını ifade etti.