Yeni modelle birlikte sosyal yardımların tek bir sistem üzerinden yürütülmesi, ailelerin gelir durumunun daha kapsamlı değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara belirli bir gelir seviyesinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

SOSYAL YARDIMLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

GETAD kapsamında farklı kurumlar tarafından sağlanan sosyal desteklerin merkezi bir yapı altında birleştirilmesi planlanıyor. Aile odaklı olarak uygulanacak sistemle, ihtiyaç sahibi hanelerin ekonomik durumuna göre destek miktarları belirlenecek. Böylece vatandaşların belirlenen asgari gelir seviyesinin altında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programıyla birlikte elde edilen refah artışının toplumun geniş kesimlerine yansıtılmasının amaçlandığını belirtti. Sosyal desteklere bütçeden ayrılan payın 2002 yılında yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu hatırlatan Şimşek, bu oranın 2026 itibarıyla yüzde 4,8’e ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

MUHTAÇLIK TESPİTİNDE YENİ MODEL

Yeni dönemde sosyal yardımlardan yararlanacak vatandaşların belirlenmesinde de farklı bir yöntem kullanılacak. Mevcut değerlendirme sisteminin yerine Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi’nin (SERBİS) devreye alınması planlanıyor.

Yapay zeka destekli altyapıyla çalışacak SERBİS sayesinde hanelerin gelir düzeyi, ekonomik koşulları ve sosyal riskleri çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

YARDIM SÜREÇLERİ MERKEZDEN İZLENECEK

Sosyal yardım süreçlerinin denetlenmesi amacıyla ayrıca bir İzleme Merkezi kurulacak. Yardım talebinde bulunan veya destek kapsamına alınan hanelere gerçekleştirilecek saha ziyaretleri bu merkez üzerinden planlanacak.

Uzman ekiplerin gerçekleştireceği incelemelerin merkezi sistem üzerinden takip edilmesiyle sosyal yardım süreçlerinin daha şeffaf, düzenli ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞ DESTEKLERİNİ TELEFONDAN TAKİP EDEBİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından test ve simülasyon çalışmaları sürdürülen GETAD’ın, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından uygulamaya alınması planlanıyor.

Yeni sistemin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile entegre edilmesi öngörülüyor. Hazırlanacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlar kendilerine tanımlanan sosyal yardım tutarlarını, Aile Kart bilgilerini ve geçmiş harcamalarını cep telefonlarından takip edebilecek.