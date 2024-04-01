Edirne’de kesin olmayan sonuçlara göre CHP merkez dahil 6 ilçe belediyesini kazanırken, AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 ilçe belediyesini aldı.

Edirne’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.98’i açıldı. Sonuçlara göre CHP’nin adayı Filiz Gencan Akın 46 bin 260 oy ve yüzde 46.67 oranla birinci sırada yer alırken, AK Parti’nin adayı Belgin İba ise 42 bin 119 oy ve yüzde 42.49 oranla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi de 5 bin 391 oy ve yüzde 5.44 oranla üçüncü sırada kaldı. İl genelinde ise Zafer Partisi 5 bin 391 oy ve yüzde 1.94 oranla dördüncü, DEM Parti 987 oy ve yüzde 1 oranla beşinci, Yeniden Refah Partisi 337 oy ve yüzde 0.34 oranla altıncı sırada kaldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 6, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 belediyeyi kazandı

Keşan ilçesinde CHP’nin adayı Mehmet Özcan 20 bin 667 oy ve yüzde 53.11 oranla birinci sırada yer alırken, AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu 16 bin 139 oy ve yüzde 41.47 oranla ikinci sırada yer aldı.

Enez ilçesinde CHP’nin adayı Özkan Günenç bin 590 oy ve yüzde 52.96 oranla birinci, AK Parti adayı Abdullah Bostancı bin 133 oy ve yüzde 37.74 oranla ikinci oldu.

Havsa ilçesinde CHP adayı Hüseyin Özden 2 bin 285 oy ve yüzde 39.11 oranla birinci, AK Parti adayı Aydın Balkan 2 bin 285 oy ve yüzde 39.11 oranla ikinci oldu.

Lalapaşa ilçesinde CHP’nin adayı Zafer Sezgin Geldi 554 oy ve yüzde 52.41 oranla birinci, AK Parti adayı İsmail Arslan 406 oy ve yüzde 38.41 oranla ikinci sırada yer aldı.

Süloğlu ilçesinde CHP’nin adayı Mehmet Ormankıran bin 80 oy ve yüzde 62.65 oranla birinci olurken, MHP adayı Halil Özgüven 472 oy ve yüzde 27.38 oranla ikinci sırada yer aldı.

İpsala ilçesinde AK Parti adayı Mehmet Kerman bin 645 oy ve yüzde 30.05 oran ile birinci, CHP adayı Cenan Tetik bin 533 oy ve yüzde 28.01 oranla ikinci, MHP adayı Aybike Şimşek bin 258 oy ve yüzde 22.98 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Meriç ilçesinde AK Parti adayı Yunus Atay 719 oy ve yüzde 43.79 oranla birinci, CHP adayı Erol Dübek 596 oy ve yüzde 36.30 oranla ikinci, İYİ Parti adayı Volkan Güzelergene 138 oy ve yüzde 8.40 oranla üçüncü oldu.

“Belediyenin personeli Ediz Martin belediye başkanı oldu”

Uzunköprü ilçesinde ise İYİ Parti adayı Ediz Martin 8 bin 26 oy ve yüzde 33.23 oranla birinci, CHP adayı Özlem Becan 7 bin 941 oy ve yüzde 32.88 oranla ikinci, AK Parti adayı Mustafa Ravalı 7 bin 677 oy ve yüzde 31.78 oranla üçüncü sırada yer aldı.