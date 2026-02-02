Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, tatil sonrası okula gelen öğrenciler için büyük bir mutluluğa dönüştü. Beyaza bürünen okul bahçelerinde öğrenciler karla oynayarak doyasıya eğlendi, renkli ve neşeli görüntüler oluştu.

Okul bahçesinde arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, kar topu oynayıp koşarak karın keyfini çıkardı. Çocukların sevinci yüzlerine yansırken, ortaya sıcak ve samimi anlar çıktı.

İlk kez kar gördüler

Kar yağışıyla birlikte unutulmaz bir gün yaşayan 9 yaşındaki Zeyep ve 8 yaşındaki Esila ilk kez kar gördüklerini belirtti. Küçük öğrenciler, 'İlk defa kar gördük, çok mutlu olduk. Karla oynamak çok güzel' diyerek yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen okul bahçesi, çocukların neşesiyle birlikte adeta şenlendi.