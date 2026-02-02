Kırklareli merkez ve bazı ilçelerine sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı arttırdı. Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Eğitime 1 gün ara verilen Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayollarının yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Kırklareli ve ilçe merkezlerinde belediye ekipleri, şehir ve köy yollarında ise Karayolları 15. Şube Şefliği ile Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.