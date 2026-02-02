Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da, kar yağışı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Olumsuz hava şartları sebebiyle, Malkara ilçesinde tüm okullarda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü belirtilirken, belediye ve karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.