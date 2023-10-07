Edirne Keşan’da gerçekleşen toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı nedeniyle yapılacak etkinlikler masaya yatırıldı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında yağılan toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında Keşan’da yapılacak etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir yazılı açıklama yaparak şunları söyledi.”Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı Kutlama programı için Kaymakamımız Sayın Cemalettin Yılmaz önderliğinde toplandık. Önümüzdeki günlerde Keşan’ın tüm paydaşları eşliğinde gerçekleştireceğimiz toplantı için ön hazırlıklarımızı yaptık.100 yıllık Cumhuriyetimizden ilham alarak şeref ve coşkuyla bayramımızı kutlayacağız.”