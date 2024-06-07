Edirne’de onlarca polis ekibinin katılımıyla huzur ve güven operasyonu yapıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin huzur ve güveni için ilçe genelinde uygulama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Trafik ve Asayiş birimlerinden oluşan ve 90 polisten oluşan emniyet ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamada 559 şahıs sorgulandı. 258 araç kontrol edildi. 1 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı. Toplam 211 bin 287 lira cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güveni için mesai saati gözetmeden çalıştıklarını belirten ekipler, operasyonların devam edeceğini belirtti.