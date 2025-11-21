Fabrikada çalışan 200 kadın çalışana, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve uygulamanın kadınların güvenlik güçlerinden hızlı destek alabilmesini sağladığı anlatıldı. Ayrıca, 6284 Sayılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu hakkında bilgiler verildi; kanunun şiddetin önlenmesine ve kadınların korunmasına yönelik yapısal boyutları detaylı şekilde açıklandı.

Etkinlik, kadın çalışanların bilinçlendirilmesi ve güvenliklerinin artırılması amacıyla başarıyla tamamlandı.