Edirne’nin Keşan ilçesindeki okullarda gerçekleştirilen "Filistin farkındalık" etkinliklerinde öğrenciler duygu dolu mesajlar verdi.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, barış, adalet ve kardeşlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Filistin farkındalık" etkinliklerinde öğrenciler, zulmün her türlüsünü reddettiklerini; barışın, merhametin ve insanlığın hâkim olduğu bir dünya temenni ettiklerini söyledi.

Öğrenciler Filistin ile ilgili duygu dolu mesajlar verirken, Keşan Fen Lisesi’nde hazırlanan sunum ve video gösterimlerinde Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, etkinliklerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.