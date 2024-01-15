Pençe-Kilit Operasyonu’nda kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için, Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne’de de dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ak Mercan Anadolu Lisesi’nde bayrak töreni öncesinde önce dua edildi. Okul Müdürü Lokman Kızılyar tarafından yapılan dua sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı tek bir ağızdan okundu.

75. Yıl İlkokulu’nda da bayrak töreni için sıraya giren öğrenciler Okul Müdürü Mustafa Doğan’ın konuşması sonrası şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ülke genelindeki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Pençe Kilit Harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütlerince çıkan çatışmada şehit düşenleri anmak ve aziz şehitlere minnettarlığı ifade etmek amacıyla tüm eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.