Edirne’nin Enez ilçesi sahilinde yer alan kaplumbağa üreme alanları, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından düzenli olarak kontrol edildi.

Yapılan devriye faaliyetleri sırasında, hayvanların doğal yaşam alanlarında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı önlemler alındı ve detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Yetkililer, kaplumbağaların ve diğer tüm canlıların yaşam alanlarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, "Dünyamız, tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. Daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için halkımızın desteğiyle çevre, doğa ve hayvanları koruma çalışmalarımıza güçlenerek devam edeceğiz" denildi.