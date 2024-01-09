Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede meydana gelen kar yağışında bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan kar yağışıyla birlikte il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar, Koruklu köylerinde, İpsala ve Enez bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri; 2 greyder, 1 kazıcı yükleyici, 1 kar bıçaklı kamyon, 1 damperli kamyon, 2 pikap ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.