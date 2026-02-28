Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir ticareti takside, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak istedikleri tespit edilen 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile araç sürücüsü yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden K.K. yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan incelemede, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile taksi sürücüsü K.K. yakalandı. Biri taksinin bagaj bölümüne saklandığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri öğrenilirken, adliyeye sevk edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile sürücü K.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.