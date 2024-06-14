Edirne’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve bazı bölgelerde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayram öncesi alışveriş yapmak için dışarıya çıkan vatandaşlar yağmurlu hava dolayısı işe tente ve saçak altlarında saklandılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta başından itibaren ’kuvvetli yağış’ uyarısının ardından Edirne’de sağanak etkili oldu.

Boş kutular ile yağmurdan korunmaya çalıştılar

Edirne’de öğle saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bir çok vatandaşın ellerine aldıkları boş kutular işe ıslanmaktan kendilerini korudukları görüldü.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, yağışın yer yer devam edeceği belirtildi.