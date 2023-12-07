Edirne’de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesi çökertildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele çalışmalarında yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu ile uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı.