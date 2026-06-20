Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde düzenlenen Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'na katılan kursiyerler, eğitim kapsamında kreş öğrencileriyle bir araya gelerek 'Yaza Merhaba Etkinliği'nde hem uygulamalı eğitim aldı, hem de çocukların neşesine ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen OSMEK kursları kapsamında açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'na katılan 21 kursiyer, 380 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayarak yardımcı okul öncesi öğretmeni olarak çalışma imkanı elde ediyor. Kurs programında yer alan 'uçurtma yapımı' eğitimi, kursiyerlerin uygulama becerilerini geliştirmeleri amacıyla Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileriyle gerçekleştirilen 'Yaza Merhaba Etkinliği'ne taşındı. Hüdevendigar Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kursiyerler ve minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte uçurtma yapan ve uçuran kursiyerler, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi, çeşitli parkur oyunları hazırlayarak çocuklarla oynadı. Hem kursiyerlerin mesleki deneyim kazandığı hem de çocukların eğlenceli vakit geçirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Uygulamalı eğitim fırsatı bulan kursiyerler, öğrendiklerini sahada deneyimleme şansı elde ederken, öğrenciler de yazın gelişini eğlenceli aktivitelerle kutladı.

'Hem çocuklarımız eğleniyor hem de kursiyerlerimiz deneyim kazanıyor'

OSMEK kursiyerleri ve kreş öğrencileriyle birlikte yaza merhaba dediklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, 'OSMEK Çocuk Gelişimi Kursu kursiyerlerimiz ile Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerimizin birlikte düzenlediği Uçurtma Şenliği'ndeyiz. Çocuklarımızla birlikte yaza merhaba diyoruz. Minikler bugün kendi boyadıkları ve hazırladıkları uçurtmaları uçuruyor. Bu etkinlik aynı zamanda kursiyerlerimiz için önemli bir uygulama çalışması. Çocuklarla birebir vakit geçirerek eğitimlerini sahada pekiştiriyorlar. Kursumuz toplam 380 saat sürüyor ve yaklaşık 4,5 ay devam ediyor. Eğitimi tamamlayan kursiyerlerimiz yardımcı öğretmen olarak çalışma imkanı sağlayan sertifika almaya hak kazanıyor. Hem çocuklarımız eğleniyor hem de kursiyerlerimiz deneyim kazanıyor. Çocuklarımız uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak yaza keyifli bir başlangıç yaptı.' şeklinde konuştu.

'Bu kursta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'

OSMEK'in Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'na devam ettiğini belirten Okul Öncesi Çocuk Gelişim Kursiyeri Zuhal Koca ise, 'Bu etkinlik bizim için kursiyerlerimiz için önemli bir uygulama çalışması Kursumuz toplam 380 saat sürüyor ve yaklaşık 4,5 ay devam ediyor. Bugün eğitim kapsamında hem uygulamalı eğitim aldık hem de çocukların neşesine ortak olduk. Bu kursta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.