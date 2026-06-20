Osmangazi Belediyesi tarafından açılan minyatür kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerle hazırladıkları eserlerden oluşan 'Minyatür Atölyesi Sergisi' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Osmangazi Belediyesi'nin minyatür kursunda eğitim alan kursiyerler, kurs süresince minyatür sanatının tarihçesi, desen oluşturma teknikleri, renk kullanımı ve fırça hakimiyeti gibi birçok konuda eğitim alarak öğrendikleri bilgileri özgün çalışmalarına yansıttı. Geleneksel sanatın inceliklerini modern yorumlarla buluşturan kursiyerler, birbirinden değerli eserler ortaya çıkardı. Her bir çalışmada büyük emek ve titizlikle çalışan kursiyerler, minyatür sanatının ince detaylarını başarıyla eserlerine taşıdı. Doğadan tarihi yapılara, kültürel motiflerden Bursa'nın simge mekanlarına kadar birçok konunun işlendiği eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. İlk kez minyatür eğitimi alan kursiyerler, aldıkları eğitimler sayesinde usta sanatçıları aratmayan çalışmalara imza attı.

Eserler büyük beğeni topladı

Osmangazili kursiyerlerin hazırladığı minyatür eserler, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Osmangazi Belediyesi'nin minyatür kursuna katılan 17 kursiyer, yıl boyunca toplam 40 minyatür eser üretti. Bir yıl boyunca süren eğitimlerin sonunda hazırlanan minyatür eserler, kursiyerlerin hem sanatsal gelişimlerini hem de geleneksel sanatlara olan ilgilerini gözler önüne serdi. Sergide yer alan çalışmalar, minyatür sanatının geçmişten günümüze uzanan zengin kültürel mirasını yansıtan önemli örnekler olarak beğeni topladı.

'Minyatür sanatında uygarlık tarihinin izlerini görüyoruz'

Minyatür sanatının insanlık yaşıt olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Minyatür, geleneksel sanatlarımızdan biri olmakla birlikte insanlık tarihiyle yaşıt bir sanat dalıdır. Minyatür sanatında uygarlık tarihinin izlerini görmek mümkündür. Bu sergide yer alan eserler de son derece kıymetli çalışmalar. Eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'Minyatür kursuna çok fazla talep vardı'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Kurs Eğitmeni ve Minyatür Sanatçısı İpek İzbulak Özsoy, 'Bursa'da bu yıl tek minyatür kursu Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlendi. Kursa çok fazla talep vardı. Bizde yıl boyunca kursiyerlerimizle çalıştık, güzel minyatürler ortaya çıkarttık. Bu kursa katılan kursiyerler ilk kez minyatür kursu aldılar, burada öğrendikleri bilgilerle harika eserler ortaya çıkarttılar hepsini tebrik ediyorum.' şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve sanatseverler, 'Minyatür Atölyesi Sergisi'ni dolaşarak sergilenen eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.