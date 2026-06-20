Kocaeli'de mezarlık ve şehitliklerde erişimi kolaylaştırmak için merdiven imalatı ve bakım çalışmaları yapılıyor. Eğimli alanlarda güvenli ulaşım sağlanırken, yıpranan korkuluklar yenileniyor, sundurmalarda da bakım çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapabilmesi için kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mezarlık alanlarında zamanla yıpranan merdiven ve korkuluklar bakım ve onarımdan geçirilerek daha güvenli hale getiriliyor. Ekipler, ziyaretçilerin güvenliğini ön planda tutarak gerekli iyileştirmeleri titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların ziyaretlerini daha konforlu ortamda gerçekleştirebilmesi için mevcut sundurmalarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemelerle kullanım ömrü uzatılırken alanların daha düzenli görünmesi sağlanıyor.