Edirne’nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirdi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 70 adet, sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 6 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.