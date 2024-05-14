Edirne’de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Gazze’de insanlık tarihinin en ağır, en karanlık ve en acımasız katliamlarından biri yaşandığına vurgu yaparak insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir mesleğin temsilcileri olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan bu saldırıları en ağır şekilde lanetlediklerini söyledi.

Edirne’de bilimsel eczacılığın 185. yılı ve Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Programda çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, "14 Mayıs 1839’dan bugüne tam 185 yıl geçti. Meslekî tarihimizde özel bir yere sahip olan bugünü, Türk Eczacıları Birliği olarak Bölge Eczacı Odalarımız, Eczacı Kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve kamuda, sanayide ve eczanelerinde görev yapan 50 bini aşkın meslektaşımız ile birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

185 yıldır kanıta dayalı bilimsel çalışmaların ışığında üstlendikleri tarihi miras ile topluma şifa dağıtan bir mesleğin mensupları olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Kılıçcıgil, "Bildiğiniz gibi Gazze’de insanlık tarihinin en ağır, en karanlık ve en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor. Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir mesleğin temsilcileri olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. Bir an önce uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu insanlık dramının sona erdirilmesi ve bölgede yeniden barış ortamının tesis edilmesi için bütün dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları bir kez daha, acilen göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kamuda, akademide, ilaç sanayinde ve eczanelerde güvenilir ve kolay erişilebilir ilaç hakkını savunduklarını aktaran Kılıçcıgil, bu yılki Eczacılık Haftası temasının "Eczacı Varsa Hayat Var" olarak belirlendiğini ifade etti.

Meslektaşlarının üstlendiği kritik rollerin, önce pandemide ardından büyük deprem felaketinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok daha net biçimde görüldüğünü söyleyen Kılıçcıgil, "Eczacı varsa ilaç ve sağlığa ilişkin diğer ürünlere güvenli erişim var, eczacı varsa etkili sağlık danışmanlığı var, eczacı varsa sağlık kuruluşlarında etkin ve kaliteli hizmet var, güvence var, emek var, dayanışma var, eczacı varsa hayat var" dedi.

Düzenlenen tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.