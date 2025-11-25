"Çıkışımızı Sürdürmeye Kararlıyız"

Yalçın Atalay, liglerin ertelendiği haftalarda takımın yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, “Teknik ekibimiz İskenderunspor’la ilgili kapsamlı analizler yaptı. Çıkışımızı sürdürmeye kararlıyız. İnegölspor taraftarımız her zaman şehrinin yanında olmuştur. Hafta içi bir karşılaşma olmasına rağmen taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. 26 Kasım Çarşamba günü tüm ilçe halkımızdan tribünlerimizi doldurmalarını bekliyoruz.” dedi.

"Öğrencilerimize Biletler Ücretsiz Olacak"

Öğrenciler için maraton tribününde biletlerin ücretsiz olacağını vurgulayan Atalay, tüm İnegöl halkını karşılaşmaya davet ederek, “Öğrencilerimiz için maraton tribününde biletler ücretsiz olacak. İnegölspor ailesi olarak birlik ve dayanışma içinde olacağız. Taraftarlarımızın desteği takımımıza büyük güç katacak.” ifadelerini kullandı.

“Özem Davetlimiz Gündüzlü İlkokulu Öğrencileri Tribünü Şenlendirecek"

Açıklamasının sonunda Atalay, “Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir” kampanyası kapsamında forma ve eşofman seti temin edilen Gündüzlü İlkokulu öğrencilerini özel olarak davet ettik. Tribünde İnegölspor formalarıyla yer alacaklar ve maçın coşkusuna ortak olacaklar” dedi.