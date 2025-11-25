Bu yılın sürpriz takımlarından Sultan Su İnegölspor, Play-off umudunu arttırmak amacıyla yarın oynanacak olan İskenderunspor'u mutlak yenmek zorunda. Ligde geride kalan 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan temsilcimiz, 22 puanlı İskensderunspor'u konuk edecek. 1 maç faskası bulunan konuk ekip karşısında alınacak 3 puan Sultan Su İnegölspor'u Play-off yolunda avantajlı hale getirecek.

İNEGÖSLPOR'DA 4, İSKEDERUNSPOR'DA 3 FUTBOLCU CEZALI

Yarınki zorlu mücadelede, Sultan Su İnegölspor'da Mete Sevinç, Emre Şeker, Arda Aksoy ve Yücel Demir, konuk ekip İskenderunspor'de ise Efe Geçili, Hüseyin İçler ve Erdem Can Polat, bahis eylemine karıştıkları iddiası ile PFDK tarafından ceza almaları nedeniyle kadroda yer alamayacaklar.

İNEGÖLSPOR SON 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son haftalarda form grafiğini yükselten Sultan Su İnegölspor'un bileği bükülmüyor. Son 5 karşılaşma da 3 galibiyet 2 beraberlik alan temsilcimiz rakiplerine gözdağı veriyor. İskenderunspor da İnegöl de moralli geliyor. Son 3 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan ekip, bir anda kendisini play-off hattında buldu.

SULTANSU İNEGÖLSPOR-İSKENDERUN MAÇI NEREDE HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 13. haftasında Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor arasında oynanacak olan lig maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'de İnegöl ilçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.