Çayırova ilçesinde bulunan Özgürlük Mahallesi’ndeki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesi’nin kent estetiğini sağlamak adına amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, uzun yıllardır atıl durumda olan ve çevre sakinlerinin şikayetine neden olan yapı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

2025’te 10 bina yıkıldı

Çayırova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizde şehir estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yıkılan metruk bina sayısının 10’a ulaştığı kaydedildi.