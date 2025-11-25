Sarıbal, 2015’te projesi kabul edilen ve 2016’da temeli atılan İnegöl Hocaköy Barajı’nın aradan geçen 10 yıla rağmen hâlâ tamamlanmadığını hatırlatarak, “Burası ile ilgili herhangi bir ödeneğiniz var mı?” diye sordu.

Aynı şekilde, temeli 2016’da atılan ve üçte ikisi tamamlanmasına rağmen durma noktasına gelen Karacabey Gölecik Barajı için kaynak ayrılıp ayrılmadığını gündeme getirdi. Kestel Gölbaşı Göleti’nin ise yüzde 50 düzeyinde su tutma kapasitesine ulaştığını ancak açık sulama sisteminin çökmüş durumda olduğunu ifade ederek yatırım planlamasında yer alıp almadığını sorguladı.

Milletvekili Sarıbal ayrıca, Ziraat ve Gıda Mühendisleri ile Veteriner Hekimlerin uzun süredir bekleyen atama taleplerini hatırlatarak, “2026 yılında bu meslek grupları için bütçe ayırıp istihdam yapacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’den Destek

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de yaptığı açıklamada, Sarıbal’ın gündeme getirdiği sorunların bölge halkı için hayati olduğunu belirterek, “Hocaköy Barajı ve diğer projeler yıllardır sürüncemede bırakılıyor. İnegöl ve Bursa halkı artık somut adımlar bekliyor” ifadelerini kullandı.