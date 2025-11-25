İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İl, İnegöl İlçe, Kemalpaşa Mah, 241 Ada, 33 Parsel, 2 Nolu bağımsız bölümde yer alan 85 m²’lik daire 2 milyon TL,

Bursa İl, İnegöl İlçe, Cuma Mahalle, 18 Ada, 6 Parsel, 2 Nolu bağımsız bölümde yer alan 75 m²’lik daire 2 milyon 650 bin TL,

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3 nolu parselde, 6.864,61 m² tapu alanlı, 50/3270 arsa paylı ve niteliği A,B,C Bloklar 4 Katlı D,E Ve F Bloklar 3 Katlı Betonarme Apartmanlar Ve Arsası vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm MESKEN olan, E Blok, Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölümünde yer alan 145,63 m²’lik daire 6 milyon 600 bin TL,

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3 nolu parselde, 6.864,61 m² tapu alanlı, 56/3270 arsa paylı ve niteliğiA,B,C Bloklar 4 Katlı D,E Ve F Bloklar 3 Katlı Betonarme Apartmanlar Ve Arsasıvasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, E Blok, 1. Kat, 4 nolu bağımsız bölümünde yer alan 145,63 m²’lik daire 6 milyon 750 bin TL,

Bursa İli İnegöl İlçesi Kurşunlu Mahallesi Bakmaca mevkinde bulunan 182 ada 74 parsel Tapu kayıtlarında tarla vasfında ve toplam alanı 6.500,00 m2’lik tarla 1 milyon 650 bin TL,

Bursa İl, İnegöl İlçe, ESEN Mahalle/Köy, PAPUÇÇU Mevkii, 125 Ada, 68 Parsel, üzerinde orman envali ağaçlarla kaplı olarak eğimli bir yapıya sahip taşınmazın sadece 20.227,80 m2’lik tarlanın 1/4 hissesi 3 milyon 34 bin 170 TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İlanlarla ilgili detaylı bilgiye www.ilan.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Kaynak: İlan.gov.tr