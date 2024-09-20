Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz Ün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a “Keşan’a bir huzurevi yapacak mısınız?” diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın Edirne’nin en büyük ilçesi olduğuna dikkat çeken Ün huzurevinin artık Keşan için önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Değişen toplumsal koşullar nedeniyle huzurevlerine olan taleplerin artığına dikkat çeken CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün Edirne’de bulunan huzurevlerinin taleplere yetişemediğini vurguladı. Ün, Keşan’a yapılacak huzurevinin bölgede önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşan tarihi zengin, çevresindeki birçok yere hizmet veren bir ilçemiz. Bu zamana kadar burada bir huzurevinin yapılmamış olması büyük bir eksiklik. Biz bir an önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bir huzurevini açması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşlılarımıza en iyi şekilde hizmet vermeliyiz. Devletin en önemli görevlerinden birisi çocuğuna, gencine, hak ettikleri yaşlısına değeri ve hizmeti vermektir.

Son günlerde birçok özel huzurevinde çok yüksek zamların yapıldığını da basından okuyoruz. Emekli maaşları sadakaya dönerken huzurevi ücretleri uçuyor. İşte tam AKP Türkiye’si tablosu. Anayasanın değiştirilemez maddelerine göre TürkiyeCumhuriyeti’nin niteliklerinden birisi sosyal devlet olmaktır. O zaman, sosyal devlet olmanın gereği yapılmalı ve Keşanımıza önemli bir ihtiyaç olan huzurevi açılmalıdır.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir GÖKTAŞtarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Ediz ÜN

Edirne Milletvekili

Sosyoekonomik koşulların değişmesiyle birlikte huzurevleri önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Buna rağmen Edirnemizin en büyük ilçesi olan KeşanımızdaAile ve Sosyal HizmetlerBakanlığının bir huzurevi bulunmamaktadır. Bu bağlamda;

1. Yeni huzurevi açılmasında Bakanlığınızın bir sosyoekonomik koşullar, nüfus vb kriterleri var mıdır? Yoksa yeni huzurevleri açılması başka kriterlere göre mi yapılmaktadır?

2. Keşan İlçemizde huzurevi ihtiyacına dair Bakanlığınızın yaptığı bir tespit var mıdır?

3. Keşan’a huzurevi açmayı planlıyor musunuz?

4. Eğer İlçemize bir huzurevi yapacaksanız bunun için planlanmış bir başlangıç ve hizmete açılış tarihi var mıdır?"