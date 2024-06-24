Balıkesir’in Edremit Belediyesi, doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi 20142. Sokak’ta yapılan doğalgaz altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların tamiratı gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi adına çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Doğalgaz altyapısının tamamlanmasının ardından bozulan yolların hızla tamir edilerek trafiğe açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediye olarak altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kadıköy Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların tamiratını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamaktır" dedi.

Başkan Ertaş, çalışmaların şehir genelinde devam edeceğini belirterek, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yollarımızı en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz" dedi.