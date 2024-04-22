23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, koltuğunu Karagözoğlu İlkokulu öğrencisi Begüm Taşkıran’a devretti. Çocuk Başkan Taşkıran, Edremit’in en temiz ilçe olması için talimat verdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Karagözoğlu İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Begüm Taşkıran, Müdür Yardımcısı Hatice Tokatlı ve sınıf öğretmeni Sonay Yılmaz’ı kabul etti.

Başkan Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Belediye Başkanlığı koltuğunu Karagözoğlu ilkokulu 1/B sınıfı öğrencisi Begüm Taşkıran’a bıraktı.

Belediye Başkanlığı koltuğunu devralan minik Başkan Begüm Taşkıran, “Biz çocuklar için çok önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve biz çocuklara bayram armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz. Bizi bugün makamında ağırlayarak onurlandıran sayın belediye başkanımız Mehmet Ertaş’a ve burada bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Ardından minik Başkan Begüm Taşkıran, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Hakkı Akkoyun’a Edremit’in Türkiye’nin en temiz şehri olması için talimat verdi. Çevrenin kirletilmemesi ve çocuklara temiz bir dünya bırakılması temennisinde bulundu.

Başkan Ertaş, “Atamızın çocuklara armağanı bu özel günde görevimi geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bırakmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. “Geleceğimiz olan siz çocuklara emanet etmekten mutluluk duydum. Bende Edremitliler sizlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.