Olay, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gece saatlerinde apartmana giren 3 şüpheli, dairelerin girişinde bulunan ayakkabıları alarak hızla uzaklaştı. Apartman sakinleri sabah durumu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde üç kişinin apartmana rahatça girip ayakkabıları çaldığı anlar açıkça görülüyor. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ