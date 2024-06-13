Balıkesir’in Edremit ilçesinde Güre Sahillerinde denizin üzeri sabah saatlerinden itibaren yağlı ve mazot kokulu bir sıva ile kaplandı. Bir deniz aracının sintinesini boşaltması nedeniyle oluştuğu iddia edilen çevre kirliliği nedeniyle çevre sakinleri denize giremedi. Sahiller boş kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede hissedilmeye başlayan yağlı ve mazot kokulu sıvı Edremit Körfezi Güre Sahillerinde etkili olmaya başladı. Yoğun bir mazot kokusu eşliğinde yayılan çevre kirliğine vatandaşlar tepki gösterdi. Kirlenen deniz yüzünden yazlıkçılar denize giremedi. Deniz kirliliğini sahilden yüzlerce metre açığa kadar devam ettiği görüldü.

Çevre sakini Halil Ergin, “Denizin içinde 40 metre uzunluğunda bir yağ ve mazot tabakası gördük. Aşırı bir koku var. Denize girmek mümkün değil. Ayağımızı dahi sokamadık. Gelen müşteriler tekrardan geri dönmek zorunda kaldılar. Şu anda hala bu mazot kokusu aşırı yoğunlukta devam ediyor. Büyük ihtimal artık büyük teknelerden birinden sintinesini veya pisliğini denize boşaltmış. Elimizde çöp poşetleriyle, hatta siz de gördüğünüz gibi bir dünya çöp topladık. Ve hala şu anda denizin üstünde çöpler var. Yarından itibaren bizim turizm başlayacak bayram yoğunluğu olduğu için sahiller dolacak. Ama şu anda denize nasıl girecekler merak ediyorum” dedi.

Çevre sakinlerin denizi bayram öncesi kirleten kişi veya kişilerin bulunmasını ve denizin kısa sürede temizlenmesini istediler.