Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 63 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesi Narlı bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay yerinde 1 kamyonet, can yelekleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi. Olaya karışan organizatör hakkında adli, yakalanan göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi İskele bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Firar eden organizatörü yakalama çalışmaları sürerken olay yerinde 1 adet bot, 1 adet tekne motoru, can yelekleri ve el pompaları ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör hakkında adli, yakalanan göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.