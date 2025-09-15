Olay saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095. Sokakta yapımı devam eden 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi.

Suriye uyruklu Muhammed E.(21), apartmanın 3. katında boyama işi yapan ağabeyi Abdulrauf E.'ye yardım etmeye gitti. Muhammed E., çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Yaralı vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç