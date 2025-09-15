Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada, otel yöneticileri Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın "olası kast" ile hareket ettikleri değerlendirildi. Savcılık, bu sanıkların tespit edilen hayati riskleri bilmelerine rağmen "olursa olsun" mantığıyla hareket ederek öngördükleri neticeyi kabul ettiklerini belirtti. Mütalaada, otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın da aralarında bulunduğu otel müdürü, teknik sorumlular, iş güvenliği uzmanları, denetçi firma yetkilileri, aşçılar ve LPG bakım görevlilerinden oluşan çok sayıda sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Bolu İl Özel İdaresi personeli olan 4 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza talep edilirken, aşçı şefi Enver Öztürk hakkında ise sorumluluğuna dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Yangın arızalı ve temizlenmemiş ızgaradan başladı

Savcılık mütalaasında, yangının çıkış anına ve yayılmasına ilişkin detaylı tespitlere yer verildi. Buna göre yangın, 21 Ocak 2025’te saat 03.17 sıralarında otelin restoran katındaki "show alanı" bölümünde bulunan "grill plate" isimli elektrikli ızgaradan başladı. Cihazın termostatlarından birinin arızalı olduğu, aşırı ısınmaya yol açtığı ve altındaki yağ toplama haznesinin temizlenmemiş olması nedeniyle biriken hayvansal yağların alev almasıyla yangının başladığı kaydedildi.

"LPG tesisatı facianın büyümesinin asıl sebebi"

Mütalaada, küçük bir parlama ile başlayan yangının faciaya dönüşmesindeki en büyük etkenin projesiz ve onaysız kullanılan LPG tesisatı olduğu vurgulandı. Alevlerin LPG bağlantı hortumlarını eritmesi ve mutfakta gaz akışını kesecek otomatik bir vananın bulunmaması nedeniyle ortama yüksek basınçla yayılan gazın yangını saat 03.24 itibarıyla patlama ve parlama seviyesine taşıdığı belirtildi. Bilirkişi raporuna atıf yapılarak, "Yaşanan çok sayıdaki can kayıplarının asıl sebebinin bu hızlanma etkisi olduğu" ifade edildi.

İptal edilen itfaiye raporu da mütalaada yer aldı

Mütalaanın en dikkat çekici bölümlerinden birini, yangından yaklaşık bir ay önce 16 Aralık 2024’te Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan denetim ve bu denetimin iptal edilmesi süreci oluşturdu. İtfaiye eri İrfan Acar tarafından yapılan denetimde tahliye çıkışlarının, acil aydınlatmaların ve yönlendirme levhalarının yetersiz olduğu, yağmurlama (sprinkler) sisteminin bulunmadığı, yangın algılama ve alarm sistemlerinin faal durumda olmadığı, duman tahliye sisteminin yetersiz olduğu gibi hayati eksiklikler tespit edildiği ancak otel yönetimi adına sanık Kadir Özdemir’in 24 Aralık 2024’te yaptığı başvuru ve sanık Ahmet Demir’in sanık Sedat Gülener ile yaptığı görüşmeler neticesinde bu denetim raporunun 25 Aralık 2024’te Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından iptal edildiği belirtildi. Savcılık, bu iptal işleminin hem otel yönetimi hem de belediye yetkilileri için "olası kast" suçlamasının temelini oluşturduğunu değerlendirdi. Mütalaada ayrıca, otelde yangın eğitimi ve tatbikatı yapılmadığı, personelin yangına müdahale konusunda bilgisiz olduğu ve panikle açtıkları kapıların yangını daha da hızlandırdığı kaydedildi.

Mütalaada muhasebe müdür yardımcıları Cemal Özer ve Mehmet Salun’un eksiklikleri bildikleri halde gerekli önlemleri almadıkları için bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan, teknik sorumlular Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü’nün elektrik ve LPG tesisatındaki eksiklikleri gidermemeleri nedeniyle yine bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. Ayrıca kahvaltı şefi Faysal Yaver’in cihazları kontrol etmeyip grill plate’i açık bırakması, personel Reşat Bölük’ün ise show alanındaki cihazı açık unutması nedeniyle yangının başlamasında kusurlu bulunduğu ve bu kişilerin taksirle ölüme sebebiyet verme suçuyla cezalandırılmasının talep edildiği ifade edildi.

Davanın bir sonraki duruşmasında sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları bekleniyor.