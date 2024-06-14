Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcı olduğu Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında, Edremit Belediyesi’nin Milano Belediyesi, Milano Üniversitesi ve İtalyan Legambiente Vakfı ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği "Gençlik Katılımı ile İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Şehirler" projesi çerçevesinde, Güre/Edremit Adrina Termal Health & SPA Hotel Konferans Salonu’nda "Uluslararası İyi Uygulamalar Değişim Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, proje süresince Edremit ve Cinisello Balsamo Belediyeleri’nde kurulacak olan Gençlik İklim Meclisi’nin detayları paylaşıldı. Türkiye ve İtalya’da gençlik ve iklim değişikliği mücadelesini kapsayan çalışmalar ele alındı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Milano Cinisello Balsamo’nun Avrupa Birliği Proje Daire Başkanı Massimo Capano ve ekibi, İtalya’nın Legambiente Vakfı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Gençlik Meclisi temsilcileri, Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri, Nilüfer Belediyesi Gençlik Meclisi temsilcisi, Edremit Belediye Meclisi üyeleri, Gömeç Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katılım sağladı.

İklim Değişikliği mücadelede gençlerin önemini ve sorumluluğu çok kritik bir konuma sahip. Bu nedenle Edremit Belediyesi ve Milano Cinisello Balsamo birlikte yürüttüğü proje aracılığıyla genç kuşakların sorumluluğu ve önemini konusunda farkındalık oluşturup yerel yönetimlerde gençlerin çalışabilecekleri resmi ve sürdürülebilir bir çerçeve oluşturması hedefleniyor. Edremit Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Gençlik İklim Meclisin aracılığıyla gençlerin sesi ve fikirleri daha etkili ve yapıcı bir şekilde duyurulacak.