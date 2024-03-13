Balıkesir’in Edremit ilçesinde jeotermal kaynaklı modern teknolojik seraların faaliyet göstereceği Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ne ait 640,52 Ha. büyüklüğünde altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Edremit TDİOSB Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen ihaleye; Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın başkanlık ederken, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan ihale komisyonu; Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, İnşaat Mühendisi Uğur Güneri, Mimar Hüseyin Güven’in katılımıyla yapıldı.

İhale öncesinde konuşan Kaymakam Ahmet Odabaş, “Büyük önem verdiğimiz Edremit TDİOSB’nin alt yapı ihalesini gerçekleştiriyoruz. Hızlıca bitirerek önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini ümit ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit TDİOSB ihale komisyonu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Edremit’in en büyük altyapı yatırım ihalesi kapalı teklif usulü ile yapıldı. İhaleye katılım sağlayan firmalardan en uygun teklifi veren firma belirlenerek kısa sürede yer teslimi yapılması ve altyapı uygulama imalatlarının yapılması planlanıyor.