İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa merkezli gerçekleştirilen "Mahzen-11" operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüphelinin yakalandığını ve 3 ayrı çetenin çökertildiğini belirtti.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere değindi;
"Manisa merkezli 11 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;
Erdoğan Şener’in (Şenerler),
Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve
Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
Kara para aklama, Nitelikli dolandırıcılık ve
Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi
Operasyonlar sonucu:
7 adet ruhsatsız tabanca,
6 adet av tüfeği,
47 otomobil
2 tekne,
Çok sayıda çek, senet,
Araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile
Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"