İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa merkezli gerçekleştirilen "Mahzen-11" operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüphelinin yakalandığını ve 3 ayrı çetenin çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere değindi;

"Manisa merkezli 11 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;

Erdoğan Şener’in (Şenerler),

Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve

Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Kara para aklama, Nitelikli dolandırıcılık ve

Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi

Operasyonlar sonucu:  

7 adet ruhsatsız tabanca,  

6 adet av tüfeği,

 47 otomobil  

2 tekne,

Çok sayıda çek, senet,

Araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile

Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.  Ayrıca 2  Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"

Kaynak: SEHER YAŞA