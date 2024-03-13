İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa merkezli gerçekleştirilen "Mahzen-11" operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüphelinin yakalandığını ve 3 ayrı çetenin çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere değindi;

"Manisa merkezli 11 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kara para aklama, Nitelikli dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi Operasyonlar sonucu: 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 47 otomobil 2 tekne, Çok sayıda çek, senet, Araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"