Bir süre önce tarihi Edremit uçağını tekrar inşa ederek gerçek boyutlu bir modelini yapan Yeni Dünya Edremit Temsilciliği, Çanakkale ruhunu gençlere aşılamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attı. Proje dahilinde Edremitli 10 genç, 8 Mart’ta Nusret mayın gemisi ile Çanakkale’de temsili mayın dökme seyri yapacak.

Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilcisi Tahsiz İzci, “1996 yılında kurulan vakfımızın amacı öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, münevver birer şahsiyet olmalarını sağlayarak, milletimizin huzur içerisinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır” dedi.

Gençlerin vatan ve millet şuuru ile güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden İzci, “Faaliyetlerimizin bu etabında ise Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden kurulmuş olan 100 öğrencilik Kuvay-ı Milliye Grubu’nu Küçükkuyu’da düşerek görev icra edemeyen ve daha sonra tamir ettirilerek, tarihimizin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Deniz Savaşları’nda keşif ve gözetleme faaliyeti yapıp, Nusret mayın gemisine istihbarat vermek suretiyle savaşın gidişatını değiştiren Ertuğrul tayyaresinin rotasını görmeye ve Nusret mayın gemisini gezmeye götürüyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığının misafiri olarak Çanakkalle’de Edremitli gençlerle bir dizi etkinliğe katılacağını ifade eden İzci, “Kuvay-ı Milliye şehrinin öğrencileri 8 Mart 2024 sabahı saat 07.00 civarlarında Milli Savunma Bakanlığı’nın misafirleri olarak tanziri mayın döküş ve anma törenine (Tarihteki mayın dökme hadisesinin canlandırılması), tarihi Nusret mayın gemisi ile Çanakkale Boğazı’nda yapılacak seyr-ü sefere katılacaklardır” dedi.

Şuurlu bir gençlik yetiştirmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İzci, “Bu faaliyet, münevver ve şuurlu bir gençlik yetişmesine vakfımızın bir katkısıdır. Bu gezi Nusret mayın gemisi ile Çanakkale Boğazı’nda tarihi bir kahramanlık faaliyetinin canlandırılmasına katılan öğrencilerimizin duygu ve hatıralarını dinlemeleri için değerli” dedi.