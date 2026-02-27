Çınarcık’a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra’nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Şener E., "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İddianame jet hızıyla hazırlandı

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede Muhammet Baca’nın ağlamaya başlayan kızı mağdur İkra’yı kucağına aldığı, sokak üzerinde tartışmanın büyümesi üzerine bağrışma seslerini duyan şüpheli Şener E.’nin sokağın başından olay yerine koşar vaziyette geldiği ve akabinde apartman girişinde bulunan çocuk scooter aletini eline alarak kucağında mağdur İkra olmasına rağmen Muhammet’in ilk önce omzuna daha sonra da yüzüne vurduğu belirtildi. Şüphelinin vurduğu ilk darbenin mağdur İkra’nın başına da isabet ettiği, bu darbeler neticesinde yaşamını tehlikeye sokacak ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisi ağır olacak şekilde yaralandıklarının alınan Adli Tıp raporundan anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin alınan savunmasında olay günü tartışmaya dahil olduğunu ve anlık sinirle eline geçirdiği scooter aletini Muhammet’e doğru savurduğunu, Muhammet’in kucağında çocuk olduğunu fark etmediğini söyleyerek suçlamaları ikrar ettiği belirtildi.

Scooter silah sayıldı

Şüphelinin, daha önceden aralarında husumet bulunması sebebiyle müşteki ile olay günü ağabeyinin tartıştığını duyması üzerine olay yerine geldiği iddianamede anlatıldı. Sanığın olay yerinde kadınların ve çocukların olduğunu da gördüğü, bunun karşısında şüphelinin yaralamaya elverişli ve silahtan sayılabilecek scooter ile kucağında mağdur İkra bulunan müştekiye 2 kez vurduğu, şüphelinin ilk vurduğunda müşteki Muhammet’in sırtı dönük olduğundan omzuna isabet ettiği, müştekinin yüzünü dönmesi akabinde bu sefer de yüzüne vurduğu, şüphelinin bu aşamada müştekinin kucağında çocuk olduğunu görememesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğine vurgu yapıldı. İddianamede Şener E. hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırı için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis istendi. Öte yandan, olay öncesi babanın kızını evine bıraktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.