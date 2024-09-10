Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu, önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik iş birliği toplantısı Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Güre Afrodit Termal Otel’de gerçekleştirilen Okul Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Amiri Murat Dede, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere çocukların ve gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması ile korunmasına yönelik koruyucu, önleyici ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, emniyet/asayişin temini ve muhafazası, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ile yeni alınacak ilave tedbirlerin planlanması, okulların bakım, onarım, bahçe düzenlenmesi vb gibi konularda bilgiler paylaşıldı. Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Odabaş; “Eğitim, ilçemizde önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Okullarımızın güvenliğinin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, huzurlu, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.