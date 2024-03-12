Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 okul, yapımı tamamlanan yeni binalarında faaliyete başladı. Devlet tarafından yapımı gerçekleştirilen okullarda ilk gün heyecanı vardı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer eşliğinde okulları ilk gününde ziyaret ettiler, öğretmen ve öğrenciler ile görüştüler, öğrencilere kitaplar hediye ettiler, okulların bölümlerinde incelemeler yaptılar. Ortaoba Eşref Kaya Ortaokulu, Zeytinli İlkokulu, Edremit100.Yıl Cumhuriyet Anaokulu hizmete girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer “Artan talebi karşılamak için ilçede yeni okul binaları hızla yapılmaya devam ediyor, devletimiz tüm imkanları ile yeni okullar yapıyor, güçlendiriyor. Hayırseverlerimizin destekleri ile de yeni okullarımız açılmaya devam edecek. Edremit İlçemize hayırlı olması dileğiyle “ dedi.