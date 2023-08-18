Balıkesir’in Edremit ilçesinde annesi ile kavga eden kişi, annesinin evine kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kapıcıbaşı Mahallesi 92. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, A.N.(42) isimli kişi annesi Ş.Ö.(59)ile kavga etti. Ardından ise karşı apartmanın 3. katına çıkan A.N. annesinin bulunduğu apartmandaki daireye kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine ise polis alarma geçti. Bölgeye sağlık ekipleri de gönderildi. Şans eseri olay, ucuz atlatılırken ölen yada yaralanan olmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, A.Y. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe ise el konuldu. İşlemleri için şüpheliler Körfez Polis Amirliği ekiplerine teslim edilirken, araştırmanın sürdüğü öğrenildi.