Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk’ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Yeşil Vatan Seferberliği" fidan dikim etkinliğinde C-130 kazasında Gürcistan’da şehit düşen 20 kahraman adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Altınoluk Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Geçtiğimiz hafta Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan askerlerin anısına dikilen fidanlarla, şehitler bir kez daha anıldı.