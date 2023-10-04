Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ekiplerin gideceği sırada karşı evin bahçesinde de yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Tuzcumurat Mahallesi 266 Sokak’ta 2 katlı müstakil evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin gideceği sırada karşı tarafta bulunan evin bahçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın da söndürüldü. Çatı yangını sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasından dolayı ikinci yangının çıkmış olabileceği ileri sürüldü.