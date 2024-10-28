Edremit’te Cumhuriyet’in 101. Yılı, resmi çelenk sunma töreni ile kutlanmaya başlandı.

Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay İsmail İbiş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Atatürk anıtına çelenk sundular.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, törende protokol üyeleri ile bayramlaşıp katılanların ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in 101. Yılı kutlamaları, 28 Ekim Pazartesi günü Akçay’da fener alayı ve Volkan Konak konseri ile devam edecek. 29 Ekim Salı günü ise yine Şehit Hamdibey Meydanı’nda resmi kutlama programı gerçekleştirilecek.